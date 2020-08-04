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Тарифи на медпослуги обов’язково
переглянуть - Степанов

Тарифи на медпослуги обов’язково переглянуть - Степанов
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:15

Тарифи на медпослуги обов’язково переглянуть - Степанов

Пропонуємо до обговорення:
Тарифи на медичні послуги обов’язково переглядатимуться.

Дивися повний текст Тарифи на медпослуги обов’язково переглянуть - Степанов.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:15

Ну шо там з медреформой, бубочка казав, що треба відмінити
olexiy_ogryzko
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:28

  olexiy_ogryzko написав:Ну шо там з медреформой, бубочка казав, що треба відмінити

Вся суть "реформы" от Супрун была в массовом закрытии гос. больниц с увольнением медперсонала нафиг. Так что, если так тянет в "реформированную" медицину, - идите сразу в частную клинику, слава богу их хватает. Заодно и посмотрите, что они вам скажут, если у вас вдруг обнаружится Ковид. И вместе посмеемся.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:02

  antey1969 написав:
  olexiy_ogryzko написав:Ну шо там з медреформой, бубочка казав, що треба відмінити

Вся суть "реформы" от Супрун была в массовом закрытии гос. больниц с увольнением медперсонала нафиг. Так что, если так тянет в "реформированную" медицину, - идите сразу в частную клинику, слава богу их хватает. Заодно и посмотрите, что они вам скажут, если у вас вдруг обнаружится Ковид. И вместе посмеемся.

В обычной поликлинике специалисты лучше чем в у частников
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:42

  p_a_l написав:
  antey1969 написав:
  olexiy_ogryzko написав:Ну шо там з медреформой, бубочка казав, що треба відмінити

Вся суть "реформы" от Супрун была в массовом закрытии гос. больниц с увольнением медперсонала нафиг. Так что, если так тянет в "реформированную" медицину, - идите сразу в частную клинику, слава богу их хватает. Заодно и посмотрите, что они вам скажут, если у вас вдруг обнаружится Ковид. И вместе посмеемся.

В обычной поликлинике специалисты лучше чем в у частников

Чаще всего они совмещают работу в частной и в гос., потому что от гос идет бесплатная отправка специалистов на повышение квалификации, а если работаешь только в частной - платишь за всевозможные баллы только из своего кармана
antey1969
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