Тарифи на медичні послуги обов’язково переглядатимуться.
Дивися повний текст Тарифи на медпослуги обов’язково переглянуть - Степанов.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:15
Тарифи на медпослуги обов’язково переглянуть - Степанов
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тарифи на медпослуги обов’язково переглянуть - Степанов.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:28
Вся суть "реформы" от Супрун была в массовом закрытии гос. больниц с увольнением медперсонала нафиг. Так что, если так тянет в "реформированную" медицину, - идите сразу в частную клинику, слава богу их хватает. Заодно и посмотрите, что они вам скажут, если у вас вдруг обнаружится Ковид. И вместе посмеемся.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:02
В обычной поликлинике специалисты лучше чем в у частников
Зе-Чмо
Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:42
Чаще всего они совмещают работу в частной и в гос., потому что от гос идет бесплатная отправка специалистов на повышение квалификации, а если работаешь только в частной - платишь за всевозможные баллы только из своего кармана
Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:51
Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:17
Да без проблем.
Все тубдеспансеры+инфекционки планировались под снос.
СМИ об этом трубили с самого апреля, когда те "вдруг неожиданно" не получили финансирования.
Остальные больницы были переведены в коммунальные с сохранением финансирования в 40% из госбюджета(типа чтобы сами увольняли персонал и закрывались, а Кабмин нипричем).
А тут вдруг эпидемия на дворе... а инфекционистов с медсестрами и стационарщиков с их реанимациями планировали в то же самое время массово на выход.
Вышел грандиозный скандал, который кое-как удалось замять, сменив друг за другом двух министров здравоохранения, и соответственно подходы к "реформированию".
Пришел Степанов и реально прозрел - оказывается даже оставшимся скоропомощным больницам планировалось за каждый пролеченный случай платить всего лишь в среднем около 3000 грн. За операцию на сердце - целых 8000 грн, и это вместе со всеми медикаментами и реабилитацией.
А известно ли ПОчитателю статистики, что Украина тратила на медицину до "реформы" порядка 2% ВВП (в результате оной должны были расходы еще сократить, как этого и хотел МВФ), а страны Европы - даже самые бедные - расходовали из бюджетов до эпидемии на медицину от 4.5 до 8% от своего ВВП.
Все цифры доступны в Гугле, главное - не ленитесь, и вся статистика у Вас будет на руках.
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