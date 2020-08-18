Тарифи на медпослуги обов’язково переглянуть - Степанов

Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:17

alt402 написав: antey1969 написав: Вся суть "реформы" от Супрун была в массовом закрытии гос. больниц с увольнением медперсонала нафиг. Вся суть "реформы" от Супрун была в массовом закрытии гос. больниц с увольнением медперсонала нафиг.

Ой, а можно увидеть статистику массового закрывания больниц? Прям аж интересно. Ой, а можно увидеть статистикузакрывания больниц? Прям аж интересно.

Да без проблем.Все тубдиспансеры+инфекционки планировались под снос. Большая часть психушек - туда же.СМИ об этом трубили с самого апреля, когда те "вдруг неожиданно" не получили финансирования.Остальные больницы были переведены в коммунальные с сохранением финансирования в 40% из госбюджета(типа чтобы сами увольняли персонал и закрывались, а Кабмин нипричем).А тут вдруг эпидемия на дворе... а инфекционистов с медсестрами и стационарщиков с их реанимациями планировали в то же самое время массово на выход.Вышел грандиозный скандал, который кое-как удалось замять, сменив друг за другом двух министров здравоохранения, и соответственно подходы к "реформированию".Пришел Степанов и реально прозрел - оказывается даже оставшимся скоропомощным больницам планировалось за каждый пролеченный случай платить всего лишь в среднем около 3000 грн(сейчас планируется постепенно поднять до 13 000 грн). За операцию на сердце - целых 8000 грн, и это вместе со всеми медикаментами и реабилитацией(сейчас прайс пересмотрен почти на порядок, а на пересадку - без самого сердца - планируется в 160 000 грн). Это всего пара штрихов к реальности финансовой составляющей "реформы" от Супрун.А известно ли ПОчитателю статистики, что Украина тратила на медицину до "реформы" порядка 2% ВВП (в результате оной должны были расходы еще сократить, как этого и хотел МВФ), а страны Европы - даже самые бедные - расходовали из бюджетов до эпидемии на медицину от 4.5 до 8% своего ВВП. Прошу заметить, все суммы в процентах, а не в денежном эквиваленте, мы же понимаем, страна бедная и не нам мериться с миллиардами евро. Но даже проценты говорят сами за себя.Все цифры доступны в Гугле, главное - не ленитесь, и вся статистика у Вас будет на руках.