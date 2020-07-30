Найбільша в Європі лоукост-авіакомпанія Ryanair, яка з середини березня по червень 2020 року скоротила пасажиропотік на 99%.
Дивися повний текст Лоукостер Ryanair скорочує польоти в Україну: які рейси скасують.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:15
Лоукостер Ryanair скорочує польоти в Україну: які рейси...
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Дивися повний текст Лоукостер Ryanair скорочує польоти в Україну: які рейси скасують.
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