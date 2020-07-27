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Sony представила високоточні
GPS-приймачі для Інтернету...

Sony представила високоточні GPS-приймачі для Інтернету...
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:19

Sony представила високоточні GPS-приймачі для Інтернету...

Пропонуємо до обговорення:
Міська забудова та засмічений радіоефір частенько вносять перешкоди в роботу приймачів глобальної системи позиціонування. Усунення цих перешкод і зростаючі вимоги до точності визначення координат, особливо в умовах пересування, змушує розробників переносної електроніки, автопілотів і речей з підключенням до Інтернету шукати більш досконалі рішення. Якраз такі підготувала компанія Sony і почне поставляти в вересні.

Дивися повний текст Sony представила високоточні GPS-приймачі для Інтернету речей і натільних пристроїв.
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Xiaomi mi8. Пользуюсь l1 + l5 уже два года. Сонька только догоняет
alexkrukov
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