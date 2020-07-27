|
|
Sony представила високоточні GPS-приймачі для Інтернету...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:19
Пропонуємо до обговорення:
Міська забудова та засмічений радіоефір частенько вносять перешкоди в роботу приймачів глобальної системи позиціонування. Усунення цих перешкод і зростаючі вимоги до точності визначення координат, особливо в умовах пересування, змушує розробників переносної електроніки, автопілотів і речей з підключенням до Інтернету шукати більш досконалі рішення. Якраз такі підготувала компанія Sony і почне поставляти в вересні.
Дивися повний текст Sony представила високоточні GPS-приймачі для Інтернету речей і натільних пристроїв
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89902
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:19
Xiaomi mi8. Пользуюсь l1 + l5 уже два года. Сонька только догоняет
-
alexkrukov
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 21.08.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор