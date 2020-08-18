Збільшення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень - це той рівень, який Міністерство фінансів може профінансувати.
Дивися повний текст У Мінфіні кажуть, що в змозі профінансувати “мінімалку” у 5000.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:07
У Мінфіні кажуть, що в змозі профінансувати “мінімалку”...
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Дивися повний текст У Мінфіні кажуть, що в змозі профінансувати “мінімалку” у 5000.
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