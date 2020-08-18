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У Мінфіні кажуть, що в змозі
профінансувати “мінімалку”...

У Мінфіні кажуть, що в змозі профінансувати “мінімалку”...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:07

У Мінфіні кажуть, що в змозі профінансувати “мінімалку”...

Пропонуємо до обговорення:
Збільшення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень - це той рівень, який Міністерство фінансів може профінансувати.

Дивися повний текст У Мінфіні кажуть, що в змозі профінансувати “мінімалку” у 5000.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:04

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awant
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