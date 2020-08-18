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Україна виділила на боротьбу з пандемією вже близько 25...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:37
Пропонуємо до обговорення:
Бюджетні видатки, які пов’язані з протидією коронавірусної хвороби вже склали близько 25 млрд грн, з Фонду боротьби з COVID-19 використано 16,9 млрд грн.
Дивися повний текст Україна виділила на боротьбу з пандемією вже близько 25 млрд гривень - Мінфін
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:38
и где гроши?
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