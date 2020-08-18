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Україна виділила на боротьбу
з пандемією вже близько 25...

Україна виділила на боротьбу з пандемією вже близько 25...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:37

Україна виділила на боротьбу з пандемією вже близько 25...

Пропонуємо до обговорення:
Бюджетні видатки, які пов’язані з протидією коронавірусної хвороби вже склали близько 25 млрд грн, з Фонду боротьби з COVID-19 використано 16,9 млрд грн.

Дивися повний текст Україна виділила на боротьбу з пандемією вже близько 25 млрд гривень - Мінфін.
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и где гроши?
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Все, что нажито непосильным трудом… Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три куртки. Магнитофон импортный! Пиджак!
kostyanych1984
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