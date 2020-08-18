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Шмигаль дав прогнозу курсу
долара до кінця року

Шмигаль дав прогнозу курсу долара до кінця року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:57

Шмигаль дав прогнозу курсу долара до кінця року

Пропонуємо до обговорення:
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що до кінця року курс валют коливатиметься в районі 27-28 грн/долар.

Дивися повний текст Шмигаль дав прогнозу курсу долара до кінця року.
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"Но это не точно" (с)
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А как предприятия откроются если не будет 30?
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