Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що до кінця року курс валют коливатиметься в районі 27-28 грн/долар.
Дивися повний текст Шмигаль дав прогнозу курсу долара до кінця року.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:57
Шмигаль дав прогнозу курсу долара до кінця року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль дав прогнозу курсу долара до кінця року.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:08
У нас прям все чиновники за курс отвечают, каждый день слышно заявления на эту тему.
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