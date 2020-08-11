За нинішньої економічної ситуації для підтримки українських експортерів та економіки прийнятним є показник інфляції в межах 6-7%.
Дивися повний текст Прем'єр: Для “розігріву” економіки прийнятна інфляція у 6-7%.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:39
Прем'єр: Для “розігріву” економіки прийнятна інфляція у 6-7%
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Дивися повний текст Прем'єр: Для “розігріву” економіки прийнятна інфляція у 6-7%.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:42
"..... показатель инфляции в пределах 6-7%"
Нацбанк установил самую низкую учетную ставку в истории нашей страны - до 6%.
Тоесть размещать деньги на депозитах в грн просто глупо! особеннос учетом того, что еще береться налог с процентов
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