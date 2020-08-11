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Прем'єр: Для “розігріву” економіки
прийнятна інфляція у 6-7%

Прем'єр: Для “розігріву” економіки прийнятна інфляція у 6-7%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:39

Прем'єр: Для “розігріву” економіки прийнятна інфляція у 6-7%

Пропонуємо до обговорення:
За нинішньої економічної ситуації для підтримки українських експортерів та економіки прийнятним є показник інфляції в межах 6-7%.

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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:42

"..... показатель инфляции в пределах 6-7%"
Нацбанк установил самую низкую учетную ставку в истории нашей страны - до 6%.
Тоесть размещать деньги на депозитах в грн просто глупо! особеннос учетом того, что еще береться налог с процентов
a_kibets
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