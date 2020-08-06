У липні 2020 року українські банки отримали 4,59 млрд грн чистого прибутку, що на 19,2% менше показника того ж періоду 2019 року (5,69 млрд грн).
Дивися повний текст Прибуток банків у липні скоротився на 19%.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:04
Прибуток банків у липні скоротився на 19%
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Дивися повний текст Прибуток банків у липні скоротився на 19%.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:04
Из-за понижения процентных ставок, народ начал забирать депозиты с банков. Вот и весь секрет
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