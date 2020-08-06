RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Прибуток банків у липні
скоротився на 19%

Прибуток банків у липні скоротився на 19%
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:04

Прибуток банків у липні скоротився на 19%

Пропонуємо до обговорення:
У липні 2020 року українські банки отримали 4,59 млрд грн чистого прибутку, що на 19,2% менше показника того ж періоду 2019 року (5,69 млрд грн).

Дивися повний текст Прибуток банків у липні скоротився на 19%.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89906
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:04

Из-за понижения процентных ставок, народ начал забирать депозиты с банков. Вот и весь секрет
dimonasvilli
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14
З нами з: 29.06.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За несвоєчасну сплату податку на прибуток передбачено штраф
R2 » Чет 20 сер, 2020 12:00
2 95
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 сер, 2020 14:00
astatempo
У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5... 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 05 сер, 2020 09:31
36 1187
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 сер, 2020 15:16
Gastarbaiter
У липні істотно зріс ринок вживаних авто: що купували...
R2 » Сер 05 сер, 2020 21:52
2 88
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 сер, 2020 09:25
kolodkoviktor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25404)
21.08.2020 13:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.