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Прем'єр розповів про наступні підвищення "мінімалки"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:47
Пропонуємо до обговорення:
Підвищення заплановані на січень і липень наступного року.
Дивися повний текст Прем'єр розповів про наступні підвищення \"мінімалки\"
.
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