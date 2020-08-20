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Прем'єр розповів про наступні
підвищення "мінімалки"

Прем'єр розповів про наступні підвищення "мінімалки"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:47

Прем'єр розповів про наступні підвищення "мінімалки"

Пропонуємо до обговорення:
Підвищення заплановані на січень і липень наступного року.

Дивися повний текст Прем'єр розповів про наступні підвищення \"мінімалки\".
R2
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