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Мінцифри хоче перетворити ЦНАПи на центри «Дії»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:57
Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві цифрової трансформації запускають шеринг і валідацію документів з єдиного державного веб-порталу електронних послуг для всіх громадян. Зараз цю технологію відпрацьовують з Національним банком України.
Дивися повний текст Мінцифри хоче перетворити ЦНАПи на центри «Дії»
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:57
А можно сперва права мои добавить ? :)
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Igorten
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:03
Igorten написав:
А можно сперва права мои добавить ?
сначала придется таки "пластик" получить...
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_hunter
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:08
_hunter написав: Igorten написав:
А можно сперва права мои добавить ?
сначала придется таки "пластик" получить...
И накой мне 2-ва пластика, с одним никак ?
Я даже верификацию 2 раза успешно прошел
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Igorten
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:12
_hunter написав: Igorten написав:
А можно сперва права мои добавить ?
сначала придется таки "пластик" получить...
А к "пластику" (ID-карта) лист Бумаги А4 с расшифровкой "пластика", без которой "пластик" недействителен. И срок службы этой Бумаги - 10 лет, причем заламинированная Бумага автоматически становится недействительной.
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yanyura
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:15
yanyura написав: _hunter написав: Igorten написав:
А можно сперва права мои добавить ?
сначала придется таки "пластик" получить...
А к "пластику" (ID-карта) лист Бумаги А4 с расшифровкой "пластика", без которой "пластик" недействителен. И срок службы этой Бумаги - 10 лет, причем заламинированная Бумага автоматически становится недействительной.
на всякий случай: "права" -- это Водительское Удостоверение, а "пластик" -- "права нового образца" -- к ID-карте никакого отношения не имеют...
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_hunter
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