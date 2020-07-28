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Мінцифри хоче перетворити
ЦНАПи на центри «Дії»

Мінцифри хоче перетворити ЦНАПи на центри «Дії»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:57

Мінцифри хоче перетворити ЦНАПи на центри «Дії»

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві цифрової трансформації запускають шеринг і валідацію документів з єдиного державного веб-порталу електронних послуг для всіх громадян. Зараз цю технологію відпрацьовують з Національним банком України.

Дивися повний текст Мінцифри хоче перетворити ЦНАПи на центри «Дії».
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:57

А можно сперва права мои добавить ? :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:03

  Igorten написав:А можно сперва права мои добавить ? :)

сначала придется таки "пластик" получить...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:08

  _hunter написав:
  Igorten написав:А можно сперва права мои добавить ? :)

сначала придется таки "пластик" получить...

И накой мне 2-ва пластика, с одним никак ? :) Я даже верификацию 2 раза успешно прошел ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:12

  _hunter написав:
  Igorten написав:А можно сперва права мои добавить ? :)

сначала придется таки "пластик" получить...

А к "пластику" (ID-карта) лист Бумаги А4 с расшифровкой "пластика", без которой "пластик" недействителен. И срок службы этой Бумаги - 10 лет, причем заламинированная Бумага автоматически становится недействительной.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:15

  yanyura написав:
  _hunter написав:
  Igorten написав:А можно сперва права мои добавить ? :)

сначала придется таки "пластик" получить...

А к "пластику" (ID-карта) лист Бумаги А4 с расшифровкой "пластика", без которой "пластик" недействителен. И срок службы этой Бумаги - 10 лет, причем заламинированная Бумага автоматически становится недействительной.

на всякий случай: "права" -- это Водительское Удостоверение, а "пластик" -- "права нового образца" -- к ID-карте никакого отношения не имеют...
_hunter
 
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