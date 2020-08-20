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Зеленський пояснив, чому Україна не розробляє свою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:06
Пропонуємо до обговорення:
В Україні не було технічного обладнання для розробки вакцини від COVID-19 на початок пандемії.
Дивися повний текст Зеленський пояснив, чому Україна не розробляє свою вакцину від COVID-19
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