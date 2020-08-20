В Україні не було технічного обладнання для розробки вакцини від COVID-19 на початок пандемії.
Дивися повний текст Зеленський пояснив, чому Україна не розробляє свою вакцину від COVID-19.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:06
Зеленський пояснив, чому Україна не розробляє свою...
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Дивися повний текст Зеленський пояснив, чому Україна не розробляє свою вакцину від COVID-19.
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