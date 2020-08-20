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Зеленський пояснив, чому
Україна не розробляє свою...

Зеленський пояснив, чому Україна не розробляє свою...
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:06

Зеленський пояснив, чому Україна не розробляє свою...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні не було технічного обладнання для розробки вакцини від COVID-19 на початок пандемії.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:49

Зато есть лаборатории для изготовления вирусов.
p_a_l
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1+1?
mvi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 20:29

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
“Технически у нас никакие вакцины мы не могли делать... Не было никаких лабораторий для производства вакцин”, – сказал Зеленский.


Ну, это У Герасима- не было, а в Украине были.

Подтверждение от журналистов, раз:
https://zik.ua/ru/blogs/biolaboratorii_ ... iya_965683

От бывшего премьер-министра, два: https://eadaily.com/ru/news/2020/04/27/ ... ona-azarov

Ну и, вишенка на ТОРТ,
United States of America, Department of State
U.S. Embassy in Ukraine :
Here in Ukraine, the U.S. Department of Defense’s Biological Threat Reduction Program works with the Ukrainian Government to consolidate and secure pathogens and toxins of security concern in Ukrainian government facilities, while allowing for peaceful research and vaccine development. We also work with our Ukrainian partners to ensure Ukraine can detect and report outbreaks caused by dangerous pathogens before they pose security or stability threats.
https://ua.usembassy.gov/u-s-ukraine-pa ... l-threats/

Ну, так и хочется привести цитату из известного фильма:
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. :arrow: В зеленой вжевжопе.
EKO
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