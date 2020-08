Зеленський пояснив, чому Україна не розробляє свою...

Додано: П'ят 21 сер, 2020 20:29

R2 написав: Пропонуємо до обговорення:

“Технически у нас никакие вакцины мы не могли делать... Не было никаких лабораторий для производства вакцин”, – сказал Зеленский.

Подтверждение от журналистов, раз

От бывшего премьер-министра, два

United States of America, Department of State

U.S. Embassy in Ukraine

while allowing for peaceful research and vaccine development.

Ну, это У Герасима- не было, а в Украине были.Ну и, вишенка на ТОРТ,Here in Ukraine, the U.S. Department of Defense’s Biological Threat Reduction Program works with the Ukrainian Government to consolidate and secure pathogens and toxins of security concern in Ukrainian government facilities,We also work with our Ukrainian partners to ensure Ukraine can detect and report outbreaks caused by dangerous pathogens before they pose security or stability threats.Ну, так и хочется привести цитату из известного фильма: