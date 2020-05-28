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Співпраця з МВФ є обов’язковою необхідністю — глава НБУ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:12
Пропонуємо до обговорення:
Голова Національного банку України Кирило Шевченко в інтерв'ю Bloomberg назвав себе «рішучим прихильником» продовження співпраці з МВФ.
Дивися повний текст Співпраця з МВФ є обов’язковою необхідністю — глава НБУ Шевченко
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