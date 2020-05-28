Голова Національного банку України Кирило Шевченко в інтерв'ю Bloomberg назвав себе «рішучим прихильником» продовження співпраці з МВФ.
Дивися повний текст Співпраця з МВФ є обов’язковою необхідністю — глава НБУ Шевченко.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:12
Співпраця з МВФ є обов’язковою необхідністю — глава НБУ...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Співпраця з МВФ є обов’язковою необхідністю — глава НБУ Шевченко.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:51
Передайте там таким как аласания, что мвф спонсируют разные страны, в том числе и Россия. Не западло российские бабки брать?
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