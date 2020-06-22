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Цирк du Soleil, що перебуває
в стані банкрутства,...

Цирк du Soleil, що перебуває в стані банкрутства,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:42

Цирк du Soleil, що перебуває в стані банкрутства,...

Пропонуємо до обговорення:
Знаменитий канадський цирк опинився на межі краху на тлі пандемії COVID-19, через яку були скасовані всі шоу, і компанія втратила єдине джерело заробітку.

Дивися повний текст Цирк du Soleil, що перебуває в стані банкрутства, перейде під управління нових інвесторів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:42

..ниче се масштабы финансов, как для клоунов.. !!!??
maestro71
 
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