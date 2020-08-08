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Антимонопольний комітет відкрив справу проти Roshen
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:33
Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет почав справу проти суб'єктів господарювання, які входять до складу групи компаній Roshen, за ознаками зловживання монопольним становищем на ринку патоки.
Дивися повний текст Антимонопольний комітет відкрив справу проти Roshen
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:33
справи шиють все більш і більш жалюгідні. що наступне? справа за куріння в туалеті під час навчання в школі?
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kyiv7777
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:58
это ж рынок. Меньше стало на рынке продукта - повысилась цена. Разве Рошен кому-то запрещал построить свой паточный завод?
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alex77
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 16:58
>> запретом импорта из Российской Федерации патоки
>>АМКУ не выявил объективных причин для повышения цен
Да, вообще ничего на рынке не случилося.
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arheops
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