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Антимонопольний комітет
відкрив справу проти Roshen

Антимонопольний комітет відкрив справу проти Roshen
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:33

Антимонопольний комітет відкрив справу проти Roshen

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет почав справу проти суб'єктів господарювання, які входять до складу групи компаній Roshen, за ознаками зловживання монопольним становищем на ринку патоки.

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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:33

справи шиють все більш і більш жалюгідні. що наступне? справа за куріння в туалеті під час навчання в школі?
kyiv7777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:58

это ж рынок. Меньше стало на рынке продукта - повысилась цена. Разве Рошен кому-то запрещал построить свой паточный завод?
alex77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 16:58

>> запретом импорта из Российской Федерации патоки

>>АМКУ не выявил объективных причин для повышения цен

Да, вообще ничего на рынке не случилося.
arheops
 
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