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Шмигаль: Кожен регіон повинен
мати власний авіаційний...

Шмигаль: Кожен регіон повинен мати власний авіаційний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:35

Шмигаль: Кожен регіон повинен мати власний авіаційний...

Пропонуємо до обговорення:
У середу, 19 серпня Кабінет Міністрів України підтримав внесення змін до Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року.

Дивися повний текст Шмигаль: Кожен регіон повинен мати власний авіаційний транспортний вузол.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:36

Реконструкція на завершальній стадії, а буде виділено 117 млн. на проектно-кошторисну документацію ?)))
sergnemo68
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:40

ну-да ))))
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 20:54

гиперлуп-омеляна уже есть...)
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 20:59

Кто и кому должен?
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