У середу, 19 серпня Кабінет Міністрів України підтримав внесення змін до Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року.
Дивися повний текст Шмигаль: Кожен регіон повинен мати власний авіаційний транспортний вузол.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:35
Шмигаль: Кожен регіон повинен мати власний авіаційний...
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Дивися повний текст Шмигаль: Кожен регіон повинен мати власний авіаційний транспортний вузол.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:36
Реконструкція на завершальній стадії, а буде виділено 117 млн. на проектно-кошторисну документацію ?)))
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