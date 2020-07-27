Автоматичне зважування фур з’явиться передусім у місцях скупчення вантажів: порти, елеватори, зернові хаби.
Дивися повний текст Автоматичне зважування фур: стало відомо, де передусім ловитимуть “перегрузи”.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 16:16
Автоматичне зважування фур: стало відомо, де передусім...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Автоматичне зважування фур: стало відомо, де передусім ловитимуть “перегрузи”.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 16:16
Если всё так хорошо и прозрачно,зачем эти посты усиливают сбу и нацполицией?Жирная кормушка?
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