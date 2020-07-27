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Автоматичне зважування фур:
стало відомо, де передусім...

Автоматичне зважування фур: стало відомо, де передусім...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 16:16

Автоматичне зважування фур: стало відомо, де передусім...

Пропонуємо до обговорення:
Автоматичне зважування фур з’явиться передусім у місцях скупчення вантажів: порти, елеватори, зернові хаби.

Дивися повний текст Автоматичне зважування фур: стало відомо, де передусім ловитимуть “перегрузи”.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 16:16

Если всё так хорошо и прозрачно,зачем эти посты усиливают сбу и нацполицией?Жирная кормушка?
sena_2008atp
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