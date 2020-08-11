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Зниження облікової ставки
ОВДП на привабливість для...

Зниження облікової ставки ОВДП на привабливість для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 16:52

Зниження облікової ставки ОВДП на привабливість для...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що українські облігації внутрішньої позики інвестори будуть купувати з колишнім ентузіазмом, незважаючи на зниження облікової ставки за рік майже в 2 рази

Дивися повний текст Зниження облікової ставки ОВДП на привабливість для інвесторів не вплинуло, - Шмигаль.
R2
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