Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
Дивися повний текст Зі столичного бюджету для виплат до Дня Незалежності виділили 92 млн грн.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 сер, 2020 20:34
Зі столичного бюджету для виплат до Дня Незалежності...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зі столичного бюджету для виплат до Дня Незалежності виділили 92 млн грн.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|