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Зі столичного бюджету для
виплат до Дня Незалежності...

Зі столичного бюджету для виплат до Дня Незалежності...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 20:34

Зі столичного бюджету для виплат до Дня Незалежності...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

Дивися повний текст Зі столичного бюджету для виплат до Дня Незалежності виділили 92 млн грн.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 20:34

А на метро на Троещину денег нет. Таким макаром никогда и не будет.
p_a_l
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