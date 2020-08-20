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Як підскочать ціни на газ в
Україні: прогноз експерта

Як підскочать ціни на газ в Україні: прогноз експерта
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:10

Як підскочать ціни на газ в Україні: прогноз експерта

Пропонуємо до обговорення:
В Україні тарифи на газ для населення зростуть у два рази.

Дивися повний текст Як підскочать ціни на газ в Україні: прогноз експерта.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:10

"Особенно показательна ситуация с “Нафтогазом”, который годовой тариф поставил на уровне почти 4700 грн за 1000 куб. м – это без транспортировки. Газсбыты поставили меньшую цену – 4500 грн."

Когда такое заявляешь, не мешало бы привести пример какой конкретно газсбыт предлагает 4,5 грн. за куб в течение 12 месяцев после заключения договора. Наш местный газсбыт за август хочет 4,20 грн., при том, что Нафтогаз дает по 3,24.

Побегал по сайтам газсбытов, по ссылкам с их же ресурса (минфин), как и ожидалось, цена 4,4999 только за август.

Вы когда проверять будете то, что на сайте царапаете?
Востаннє редагувалось summacut в П'ят 21 сер, 2020 21:18, всього редагувалось 2 разів.
summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:16

В тоже время хитро умалчивают,что цену газа на август Нафтогаз установил в размере 3,24 грн/м3,а облгазы цену на этот же август установили 21.07.2020 в размере уже 4,5 грн/м3!И это еще летом!Действительно цена газа в Европе на хабе TTF поднялась аж на 50 коп/м3 (в пересчете с Евро на мвтч),а облгазы Фирташа не мелочились-подняли на 1,5 грн/м3!
borzol
 
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