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У Roshen відповили на обвинувачення
Антимопольного комітету

У Roshen відповили на обвинувачення Антимопольного комітету
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:33

У Roshen відповили на обвинувачення Антимопольного комітету

Пропонуємо до обговорення:
Про це компанія повідомила в коментарі "Інтерфакс-Україна".

Дивися повний текст У Roshen відповили на обвинувачення Антимопольного комітету.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:33

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