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У Нацбанку повідомили, коли
очікують відновлення...

У Нацбанку повідомили, коли очікують відновлення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:04

У Нацбанку повідомили, коли очікують відновлення...

Пропонуємо до обговорення:
У 2021 році економіка відновить зростання, а інфляція залишатиметься помірною.

Дивися повний текст У Нацбанку повідомили, коли очікують відновлення зростання економіки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:05

Так лет пять назад тут Швейцарию обещали, а оно во как светлое будущее откладывается на неопределенный период...
tigr-uu
 
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