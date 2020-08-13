У 2021 році економіка відновить зростання, а інфляція залишатиметься помірною.
Дивися повний текст У Нацбанку повідомили, коли очікують відновлення зростання економіки.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:04
У Нацбанку повідомили, коли очікують відновлення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Нацбанку повідомили, коли очікують відновлення зростання економіки.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:05
Так лет пять назад тут Швейцарию обещали, а оно во как светлое будущее откладывается на неопределенный период...
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