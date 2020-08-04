RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українська компанія
«Електропрайд» представила...

Українська компанія «Електропрайд» представила...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:19

Українська компанія «Електропрайд» представила...

Пропонуємо до обговорення:
На що проходила на цьому тижні в Києві виставці EcoDrive TECH 2020 українська компанія «Електропрайд» представила електромобіль ELMIZ mini, вартість якого складе всього $ 5000.

Дивися повний текст Українська компанія «Електропрайд» представила електромобіль ELMIZ mini вартістю $5000 (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89920
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:19

1) если бы не дизайн купил бы
2) никогда не пойдет в серию - гаражная поделка коих в Украине тысячи ну хорошо сотни :) !
3) неужели за +100 баксов с верху нельзя было сдалть не такой убогий дизанай,
4) впечатление что специально сделали такой у блюдочний дизайн взяли бы пример с деу матиз хотя бы , да мало ли нормальных кузовов ... смарты ! замечательные скопируйте форму смарта
5) ну и краш тест наверное минус 100 балов как у таврии гарантия смерти пассажира 200% процентов при столкновении на скорости более 35 км в час :)))
6) зачем вообще позориться ? если это гаражная поделка одного человека то да , но гордо называться Компанией я бы постеснялся.... :oops:
такая поделка была бы городстью для 1-2 ух человек сделанная в гараже в свободное от основной работы время !
7) естественно ни о какой сертификации для дорог общего пользования речи не идет ....
yama
 
Повідомлень: 2609
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4909 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
LG представила бюджетний смартфон K31 за $150, який є...
R2 » П'ят 21 сер, 2020 23:28
1 19
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 сер, 2020 23:29
yama
Sony представила високоточні GPS-приймачі для Інтернету...
R2 » П'ят 21 сер, 2020 10:19
1 41
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 сер, 2020 10:19
alexkrukov
Польща представила свої перші електрокари (фото)
R2 » Вів 04 сер, 2020 19:48
1 72
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 19:48
Jorj

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.