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Українська компанія «Електропрайд» представила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:19
Пропонуємо до обговорення:
На що проходила на цьому тижні в Києві виставці EcoDrive TECH 2020 українська компанія «Електропрайд» представила електромобіль ELMIZ mini, вартість якого складе всього $ 5000.
Дивися повний текст Українська компанія «Електропрайд» представила електромобіль ELMIZ mini вартістю $5000 (фото)
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:19
1) если бы не дизайн купил бы
2) никогда не пойдет в серию - гаражная поделка коих в Украине тысячи ну хорошо сотни :) !
3) неужели за +100 баксов с верху нельзя было сдалть не такой убогий дизанай,
4) впечатление что специально сделали такой у блюдочний дизайн взяли бы пример с деу матиз хотя бы , да мало ли нормальных кузовов ... смарты ! замечательные скопируйте форму смарта
5) ну и краш тест наверное минус 100 балов как у таврии гарантия смерти пассажира 200% процентов при столкновении на скорости более 35 км в час :)))
6) зачем вообще позориться ? если это гаражная поделка одного человека то да , но гордо называться Компанией я бы постеснялся.... :oops:
такая поделка была бы городстью для 1-2 ух человек сделанная в гараже в свободное от основной работы время !
7) естественно ни о какой сертификации для дорог общего пользования речи не идет ....
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Додано: Нед 23 сер, 2020 14:18
А кузов рубали сокирою? Таке слово як "дизайн" хтось з розробників чув колись?
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Додано: Нед 23 сер, 2020 17:54
С каких пор "купить на таобао и прикрепить свой шильдик" называется "производством"?
*Вполне возможно, что за 5 баксов доплаты китайцы отправят сразу с украинским шильдиком
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