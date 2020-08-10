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LG представила бюджетний смартфон K31 за $150, який є...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:28
Пропонуємо до обговорення:
LG Mobile анонсувала новий бюджетний смартфон K31. Пристрій одержав 5,7-дюймовий HD +-дисплей, прикритий аллюмосілікатним стійким до подряпин склом Panda King Glass. Смартфон заснований на популярному бюджетному чіпсеті MediaTek Helio P22.
Дивися повний текст LG представила бюджетний смартфон K31 за $150, який є стійким до падінь (фото)
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:29
почему во все защищенное нужно не докладывать память и прочее ? вот не понимаю сколько стоит еще 2 Гб ОЗУ ? ну пусть $20 в рознице - и уже можно рассматривать как основной и единственный телефон , ну хорого еще + 5$ за 1000 мА батарейки что бы было 4000 в суме ну будет 175 доларов зато будет смарфон а не просто телефон с вайбером , да что там скоро вайбер обновиться еще два раза и будет отедать 1 Гб оперативной памяти и телефон можно будет выбросить через год
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yama
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