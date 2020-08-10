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LG представила бюджетний
смартфон K31 за $150, який є...

LG представила бюджетний смартфон K31 за $150, який є...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:28

LG представила бюджетний смартфон K31 за $150, який є...

Пропонуємо до обговорення:
LG Mobile анонсувала новий бюджетний смартфон K31. Пристрій одержав 5,7-дюймовий HD +-дисплей, прикритий аллюмосілікатним стійким до подряпин склом Panda King Glass. Смартфон заснований на популярному бюджетному чіпсеті MediaTek Helio P22.

Дивися повний текст LG представила бюджетний смартфон K31 за $150, який є стійким до падінь (фото).
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:29

почему во все защищенное нужно не докладывать память и прочее ? вот не понимаю сколько стоит еще 2 Гб ОЗУ ? ну пусть $20 в рознице - и уже можно рассматривать как основной и единственный телефон , ну хорого еще + 5$ за 1000 мА батарейки что бы было 4000 в суме ну будет 175 доларов зато будет смарфон а не просто телефон с вайбером , да что там скоро вайбер обновиться еще два раза и будет отедать 1 Гб оперативной памяти и телефон можно будет выбросить через год
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 04:21

yama, почему же во всё? Если интересует бюджетный забиватель гвоздей с приличным железом, то уже есть https://ek.ua/prices/blackview-bv6800-pro/ За примерно 180$ 4 гига памяти, 6580 мАч акк и ещё много всякого.

А в том, что описан в этой статье, самое главное - это надпись LG. Она сама на 150$ тянет. Железо к ней прилагается в подарок, чтобы склады очистить.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 00:05

  moveton написав:yama, почему же во всё? Если интересует бюджетный забиватель гвоздей с приличным железом, то уже есть https://ek.ua/prices/blackview-bv6800-pro/ За примерно 180$ 4 гига памяти, 6580 мАч акк и ещё много всякого.

А в том, что описан в этой статье, самое главное - это надпись LG. Она сама на 150$ тянет. Железо к ней прилагается в подарок, чтобы склады очистить.
ну вот как то к блеквю действительно доверия нету :(
yama
 
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