LG представила бюджетний смартфон K31 за $150, який є...
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LG Mobile анонсувала новий бюджетний смартфон K31. Пристрій одержав 5,7-дюймовий HD +-дисплей, прикритий аллюмосілікатним стійким до подряпин склом Panda King Glass. Смартфон заснований на популярному бюджетному чіпсеті MediaTek Helio P22.
почему во все защищенное нужно не докладывать память и прочее ? вот не понимаю сколько стоит еще 2 Гб ОЗУ ? ну пусть $20 в рознице - и уже можно рассматривать как основной и единственный телефон , ну хорого еще + 5$ за 1000 мА батарейки что бы было 4000 в суме ну будет 175 доларов зато будет смарфон а не просто телефон с вайбером , да что там скоро вайбер обновиться еще два раза и будет отедать 1 Гб оперативной памяти и телефон можно будет выбросить через год
yama, почему же во всё? Если интересует бюджетный забиватель гвоздей с приличным железом, то уже есть https://ek.ua/prices/blackview-bv6800-pro/ За примерно 180$ 4 гига памяти, 6580 мАч акк и ещё много всякого.
А в том, что описан в этой статье, самое главное - это надпись LG. Она сама на 150$ тянет. Железо к ней прилагается в подарок, чтобы склады очистить.
moveton написав:yama, почему же во всё? Если интересует бюджетный забиватель гвоздей с приличным железом, то уже есть https://ek.ua/prices/blackview-bv6800-pro/ За примерно 180$ 4 гига памяти, 6580 мАч акк и ещё много всякого.
А в том, что описан в этой статье, самое главное - это надпись LG. Она сама на 150$ тянет. Железо к ней прилагается в подарок, чтобы склады очистить.