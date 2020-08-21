В Україні через підвищення мінімалки з 4723 до 5000 грн зростуть пенсії у 1,5 мільйона осіб.
Дивися повний текст В Україні з вересня підвищать частину пенсій: у Мінсоці розповіли, кому і як.
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Додано: Суб 22 сер, 2020 00:18
В Україні з вересня підвищать частину пенсій: у Мінсоці...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні з вересня підвищать частину пенсій: у Мінсоці розповіли, кому і як.
Додано: Суб 22 сер, 2020 00:18
На 2 копейки. Считают пенсии от средней зп 5000 гривен по формуле, когда она уже 12. Зато квартиры ментам разадают, часть которых в АТО даже на 1 день не удосужилась поехать. Когда закончится этот беспредел? Я считаю, что бесплатно квартиры вообще никому давать не надо и все. Платите налоги, называется. И грабят, грабят, грабят - если на 3 станциях Днепровского метро разграбили четверть ярда гривен и Киевзеленбуд разграбил 78 лямов (новости последних нескольких дней), то остается только догадываться, сколько грабят на государственном уровне. Платите налохи...
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