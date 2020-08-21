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Finance.ua: Что такое ОСАГО
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Додано: Суб 22 сер, 2020 00:37
Пропонуємо до обговорення:
И как оно работает
Догнали «Рендж Ровер» на своем «Деу Ланосе» и не знаете, хватит ли денег от продажи вашей машины на ремонт чужого бампера? Чтобы водители не задавали себе подобных вопросов, государство обязало их раз в год покупать страховые полисы ОСАГО.
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