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Finance.ua: Що таке ОСЦПВ
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Додано: Суб 22 сер, 2020 00:49
Пропонуємо до обговорення:
І як воно працює
Наздогнали «Рендж Ровер» на своєму «Деу Ланосі» і не знаєте, чи вистачить грошей від продажу вашої машини на ремонт чужого бампера? Щоб водії не ставили собі подібних запитань, держава зобов'язала їх раз на рік купувати страхові поліси ОСЦПВ.
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