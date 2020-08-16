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Якщо нема інтернету, а плату нараховують: українцям дали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 22 сер, 2020 02:54
Пропонуємо до обговорення:
Українці, яким нараховується абонплата за інтернет, але не надається сама послуга, можуть написати письмову скаргу у Держпродспоживслужбу та ініціювати позапланову перевірку провайдера контролюючими органами.
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