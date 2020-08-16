RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Якщо нема інтернету, а плату
нараховують: українцям дали...

Якщо нема інтернету, а плату нараховують: українцям дали...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 02:54

Якщо нема інтернету, а плату нараховують: українцям дали...

Пропонуємо до обговорення:
Українці, яким нараховується абонплата за інтернет, але не надається сама послуга, можуть написати письмову скаргу у Держпродспоживслужбу та ініціювати позапланову перевірку провайдера контролюючими органами.

Дивися повний текст Якщо нема інтернету, а плату нараховують: українцям дали пораду.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89952
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 02:54

А ещё договор надо внимательно читать
wolkshtorm0264
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 25.06.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 03:30

Не интернетом единым. Качество и объем услуг - мышь повесившаяся в холодильнике сферы в стране.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10032
З нами з: 03.11.08
Подякував: 776 раз.
Подякували: 2196 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 08:13

Re: Якщо нема інтернету, а плату нараховують: українцям дали

А если газом не пользуешься более н-лет {счетчик стоит либо опломбирован кран}, а начисление за распределение газа приходит - это все ок?
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 103
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 10:36

  GALeon написав:А если газом не пользуешься более н-лет {счетчик стоит либо опломбирован кран}, а начисление за распределение газа приходит - это все ок?

Да: трубой-то "пользуешся".
_hunter
 
Повідомлень: 2641
З нами з: 22.03.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Sony представила високоточні GPS-приймачі для Інтернету...
R2 » П'ят 21 сер, 2020 10:19
1 59
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 сер, 2020 10:19
alexkrukov
"Нафтогаз" запускає новий тариф: як українцям...
R2 » Пон 17 сер, 2020 19:23
6 604
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 сер, 2020 19:53
Джон
Якщо попався неякісний товар: експерт дав пораду, як...
R2 » Нед 16 сер, 2020 13:24
2 103
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 сер, 2020 22:28
GALeon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.