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Якщо нема інтернету, а плату нараховують: українцям дали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 22 сер, 2020 02:54
Пропонуємо до обговорення:
Українці, яким нараховується абонплата за інтернет, але не надається сама послуга, можуть написати письмову скаргу у Держпродспоживслужбу та ініціювати позапланову перевірку провайдера контролюючими органами.
Дивися повний текст Якщо нема інтернету, а плату нараховують: українцям дали пораду
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Додано: Суб 22 сер, 2020 02:54
А ещё договор надо внимательно читать
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wolkshtorm0264
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Додано: Суб 22 сер, 2020 03:30
Не интернетом единым. Качество и объем услуг - мышь повесившаяся в холодильнике сферы в стране.
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ruvex
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Додано: Нед 23 сер, 2020 08:13
А если газом не пользуешься более н-лет {счетчик стоит либо опломбирован кран}, а начисление за распределение газа приходит - это все ок?
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GALeon
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Додано: Вів 25 сер, 2020 10:36
GALeon написав:
А если газом не пользуешься более н-лет {счетчик стоит либо опломбирован кран}, а начисление за распределение газа приходит - это все ок?
Да: трубой-то "пользуешся".
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_hunter
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Додано: Вів 25 сер, 2020 22:19
_hunter написав: GALeon написав:
А если газом не пользуешься более н-лет {счетчик стоит либо опломбирован кран}, а начисление за распределение газа приходит - это все ок?
Да: трубой-то "пользуешся".
Всмысле крашу ее, мебель под нее вырезаю и пр.? ))))
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GALeon
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Додано: Вів 25 сер, 2020 22:25
скоро интернетчики, как и газовщики, водопоставщики, тоже будут брать отдельной строкой отдельную плату за провода.
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Alex2007
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