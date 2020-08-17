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Якщо нема інтернету, а плату нараховують: українцям дали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 сер, 2020 10:02
_hunter написав:
тарифов без "абонентки" не осталось.
В Триолане ещё есть. Хотя это совсем не означает что цена "провода" не учтена в тарифе так чтобы покрывать расходы.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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