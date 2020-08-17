В Триолане ещё есть. Хотя это совсем не означает что цена "провода" не учтена в тарифе так чтобы покрывать расходы.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 10:02
Re: Якщо нема інтернету, а плату нараховують: українцям дали
В Триолане ещё есть. Хотя это совсем не означает что цена "провода" не учтена в тарифе так чтобы покрывать расходы.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 26 сер, 2020 15:22
не знаю, у меня нет никакой абонки (есть деньги на счету - есть интернет, ежедневно в полночь снимают пару рублей пока не обнулится, пополнился даже на 10+- грн - вот тебе интернет на 2 дня; можешь вообще не пользоваться 2 года ). Поэтому для меня удивительно сейчас слышать что где-то на стационарный интернет берут абонку хх грн в месяц. Видимо недолго у меня так еще будет.
С другой стороны у меня в доме наверное 5 разных провайдеров может даже и больше, выбирай любой на вкус, так что как бы конкуренция и им не сильно выгодно быковать (твой провод от маршрутизатора до квартиры нафиг никому не нужен, а "магистральные" провода, их обслуживание и так включены в тариф) , а то клиент уйдет к конкуренту.
Додано: Сер 26 сер, 2020 16:22
Про Триолан выше уже сказали. А остальные 4 с "безабонкой" -- кто?
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