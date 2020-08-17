Якщо нема інтернету, а плату нараховують: українцям дали...

Додано: Сер 26 сер, 2020 15:22

_hunter написав: Alex2007 написав: скоро интернетчики, как и газовщики, водопоставщики, тоже будут брать отдельной строкой отдельную плату за провода. скоро интернетчики, как и газовщики, водопоставщики, тоже будут брать отдельной строкой отдельную плату за провода.

Смысла нет: у них каждый провайдер свою "трубу" прокладывает.

Но, если кто-то не заметил: они эту плату уже давно берут -- тарифов без "абонентки" не осталось. Смысла нет: у них каждый провайдер свою "трубу" прокладывает.Но, если кто-то не заметил: они эту плату уже давно берут -- тарифов без "абонентки" не осталось.

не знаю, у меня нет никакой абонки (есть деньги на счету - есть интернет, ежедневно в полночь снимают пару рублей пока не обнулится, пополнился даже на 10+- грн - вот тебе интернет на 2 дня; можешь вообще не пользоваться 2 года ). Поэтому для меня удивительно сейчас слышать что где-то на стационарный интернет берут абонку хх грн в месяц.Видимо недолго у меня так еще будет.С другой стороны у меня в доме наверное 5 разных провайдеров может даже и больше, выбирай любой на вкус, так что как бы конкуренция и им не сильно выгодно быковать (твой провод от маршрутизатора до квартиры нафиг никому не нужен, а "магистральные" провода, их обслуживание и так включены в тариф) , а то клиент уйдет к конкуренту.