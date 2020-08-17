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Якщо нема інтернету, а плату
нараховують: українцям дали...

Якщо нема інтернету, а плату нараховують: українцям дали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 10:02

Re: Якщо нема інтернету, а плату нараховують: українцям дали

  _hunter написав:тарифов без "абонентки" не осталось.

В Триолане ещё есть. Хотя это совсем не означает что цена "провода" не учтена в тарифе так чтобы покрывать расходы.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 15:22

  _hunter написав:
  Alex2007 написав:скоро интернетчики, как и газовщики, водопоставщики, тоже будут брать отдельной строкой отдельную плату за провода. :D

Смысла нет: у них каждый провайдер свою "трубу" прокладывает.
Но, если кто-то не заметил: они эту плату уже давно берут -- тарифов без "абонентки" не осталось.



не знаю, у меня нет никакой абонки (есть деньги на счету - есть интернет, ежедневно в полночь снимают пару рублей пока не обнулится, пополнился даже на 10+- грн - вот тебе интернет на 2 дня; можешь вообще не пользоваться 2 года ). Поэтому для меня удивительно сейчас слышать что где-то на стационарный интернет берут абонку хх грн в месяц. :shock: Видимо недолго у меня так еще будет. :shock:
С другой стороны у меня в доме наверное 5 разных провайдеров может даже и больше, выбирай любой на вкус, так что как бы конкуренция и им не сильно выгодно быковать (твой провод от маршрутизатора до квартиры нафиг никому не нужен, а "магистральные" провода, их обслуживание и так включены в тариф) , а то клиент уйдет к конкуренту.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 16:22

  Alex2007 написав:
  _hunter написав:
  Alex2007 написав:скоро интернетчики, как и газовщики, водопоставщики, тоже будут брать отдельной строкой отдельную плату за провода. :D

Смысла нет: у них каждый провайдер свою "трубу" прокладывает.
Но, если кто-то не заметил: они эту плату уже давно берут -- тарифов без "абонентки" не осталось.

не знаю, у меня нет никакой абонки (есть деньги на счету - есть интернет, ...
С другой стороны у меня в доме наверное 5 разных провайдеров ...

Про Триолан выше уже сказали. А остальные 4 с "безабонкой" -- кто?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 17:09

Re: Якщо нема інтернету, а плату нараховують: українцям дали

  _hunter написав:Про Триолан выше уже сказали. А остальные 4 с "безабонкой" -- кто?


https://odessa.tv/stoimost-uslug.html (внизу интернеты)
Оплата услуг производится по методу предоплаты. Списание денег со счета производится ежедневно по формуле: абонплата * 12 месяцев /365 дней. Отсутствие денег на счете, является основанием для прекращения предоставления услуги(отключения)

технически они вроде есть на бОльшей части Одессы.
за остальных не знаю, тенет тоже вроде по предоплате без абонки.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 17:18

  Alex2007 написав:
  _hunter написав:Про Триолан выше уже сказали. А остальные 4 с "безабонкой" -- кто?


https://odessa.tv/stoimost-uslug.html (внизу интернеты)
Оплата услуг производится по методу предоплаты. Списание денег со счета производится ежедневно по формуле: абонплата * 12 месяцев /365 дней. Отсутствие денег на счете, является основанием для прекращения предоставления услуги(отключения)

технически они вроде есть на бОльшей части Одессы.
за остальных не знаю, тенет тоже вроде по предоплате без абонки.

А остальные 3 -- кто? ;)
У Тенет-а никакого намека на "подневку" не вижу...
https://www.tenet.ua/dlya-doma/internet/tarify
Пока что я вижу, что провайдеры без абононентки -- вымирающий вид...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 18:06

  _hunter написав:
  Alex2007 написав:
  _hunter написав:Про Триолан выше уже сказали. А остальные 4 с "безабонкой" -- кто?


https://odessa.tv/stoimost-uslug.html (внизу интернеты)
Оплата услуг производится по методу предоплаты. Списание денег со счета производится ежедневно по формуле: абонплата * 12 месяцев /365 дней. Отсутствие денег на счете, является основанием для прекращения предоставления услуги(отключения)

технически они вроде есть на бОльшей части Одессы.
за остальных не знаю, тенет тоже вроде по предоплате без абонки.

А остальные 3 -- кто? ;)
У Тенет-а никакого намека на "подневку" не вижу...
https://www.tenet.ua/dlya-doma/internet/tarify
Пока что я вижу, что провайдеры без абононентки -- вымирающий вид...


вот еще в доме есть с подневной тарификацией https://soborka.net/prices_home/?#home-standart
насчет тенета - значит ошибся, раньше было подневная, если не ошибаюсь.
честно говоря меня мой провайдер полностью устраивает - другими уже давным давно не интересуюсь, нет никакого смысла, даже если у них на 10 грн дешевле. Это не начало 2000-х, и тем более 90-е когда интернет был роскошью (помню даже когда мой интернет шел через кабельТВ - тогда была кстати помесячная тарификация). :D
Но думаю, что если таких с подневной тарификацией по неньке еще достаточно осталось, то со временем они действительно будут "вымирать"-"реформироваться". Таковы у нас тренды.

п.с. Кстати насчет тенета там по вашей ссылке https://www.tenet.ua/dlya-doma/internet/tarify под синим катом, чуть прокрутив, есть
Как происходит оплата услуг для дома
Оплата происходит только за те сутки, в течение которых абонент пользовался услугами доступа в Интернет (зафиксирована активная сессия), цифровой телефонии, TENET Wi-Fi или включал цифровое телевидение TENET-TV.
Стоимость услуг TENET за сутки рассчитывается по формуле: ежемесячная стоимость заказанных услуг, разделенная на число календарных дней в месяце. За исключением ряда услуг, оплата которых происходит независимо от наличия сессий. Например, услуги аренды постоянного IP-адреса.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 26 сер, 2020 18:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 18:15

Re: Якщо нема інтернету, а плату нараховують: українцям дали

Учитывая что интернетом редко пользуются нерегулярно - ни для клиента, ни для провайдера нет особой разницы между вариантами "с абонплатой" и "без абонплаты".

Те, думаю немногие, клиенты что уезжая летом на дачу или в село перестают платить за инет могут конечно быть заинтересованы в том чтобы не платить за неиспользуемый интернет и не платить ничего вообще на тарифе без абонплаты или платить только мизерную абонплату чтобы потом не оплачивать подключение осенью после возврата в город. Но для них скорей решающим будет уже не столько оплата, сколько возможность "взять инет с собой" и как следствие переход на интернет от мобильного оператора.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
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