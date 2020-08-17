Якщо нема інтернету, а плату нараховують: українцям дали...

Додано: Сер 26 сер, 2020 18:06

_hunter написав: Alex2007 написав: _hunter написав: Про Триолан выше уже сказали. А остальные 4 с "безабонкой" -- кто? Про Триолан выше уже сказали. А остальные 4 с "безабонкой" -- кто?



https://odessa.tv/stoimost-uslug.html (внизу интернеты)

Оплата услуг производится по методу предоплаты. Списание денег со счета производится ежедневно по формуле: абонплата * 12 месяцев /365 дней. Отсутствие денег на счете, является основанием для прекращения предоставления услуги(отключения)

технически они вроде есть на бОльшей части Одессы.

за остальных не знаю, тенет тоже вроде по предоплате без абонки. (внизу интернеты)технически они вроде есть на бОльшей части Одессы.за остальных не знаю, тенет тоже вроде по предоплате без абонки.

А остальные 3 -- кто?

У Тенет-а никакого намека на "подневку" не вижу...

https://www.tenet.ua/dlya-doma/internet/tarify

Пока что я вижу, что провайдеры без абононентки -- вымирающий вид... А остальные 3 -- кто?У Тенет-а никакого намека на "подневку" не вижу...Пока что я вижу, что провайдеры без абононентки -- вымирающий вид...

Как происходит оплата услуг для дома



вот еще в доме есть с подневной тарификациейнасчет тенета - значит ошибся, раньше было подневная, если не ошибаюсь.честно говоря меня мой провайдер полностью устраивает - другими уже давным давно не интересуюсь, нет никакого смысла, даже если у них на 10 грн дешевле. Это не начало 2000-х, и тем более 90-е когда интернет был роскошью (помню даже когда мой интернет шел через кабельТВ - тогда была кстати помесячная тарификация).Но думаю, что если таких с подневной тарификацией по неньке еще достаточно осталось, то со временем они действительно будут "вымирать"-"реформироваться". Таковы у нас тренды.п.с. Кстати насчет тенета там по вашей ссылкепод синим катом, чуть прокрутив, естьОплата происходит только за те сутки, в течение которых абонент пользовался услугами доступа в Интернет (зафиксирована активная сессия), цифровой телефонии, TENET Wi-Fi или включал цифровое телевидение TENET-TV.Стоимость услуг TENET за сутки рассчитывается по формуле: ежемесячная стоимость заказанных услуг, разделенная на число календарных дней в месяце. За исключением ряда услуг, оплата которых происходит независимо от наличия сессий. Например, услуги аренды постоянного IP-адреса.