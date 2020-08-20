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Що буде з цінами на
гречку: пояснення експерта

Що буде з цінами на гречку: пояснення експерта
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 07:34

Що буде з цінами на гречку: пояснення експерта

Пропонуємо до обговорення:
Ціна на гречку минулого тижня знизилася на 7%, до 15,15 тис грн за тонну. Подорожчання крупи найближчим часом не прогнозують.

Дивися повний текст Що буде з цінами на гречку: пояснення експерта.
R2
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