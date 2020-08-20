Ціна на гречку минулого тижня знизилася на 7%, до 15,15 тис грн за тонну. Подорожчання крупи найближчим часом не прогнозують.
Дивися повний текст Що буде з цінами на гречку: пояснення експерта.
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Додано: Суб 22 сер, 2020 07:34
Що буде з цінами на гречку: пояснення експерта
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Дивися повний текст Що буде з цінами на гречку: пояснення експерта.
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