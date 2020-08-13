Експерти розробили чотири ситуації, в яких найчастіше правоохоронець може перевищити повноваження.
Дивися повний текст Які вимоги поліцейських можна не виконувати при зупинці авто.
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Додано: Суб 22 сер, 2020 08:34
Які вимоги поліцейських можна не виконувати при зупинці авто
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Дивися повний текст Які вимоги поліцейських можна не виконувати при зупинці авто.
Додано: Суб 22 сер, 2020 08:34
"поліцейські не можуть вимагати припинити відеозйомку, не маючи на це законних підстав" - тоді вкажіть ці законні підстави.
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